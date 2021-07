Lena Gercke feiert ersten Geburtstag von Tochter Zoe

Mit einem innigen Familienschnappschuss haben Model Lena Gercke und ihr Freund Dustin Schöne den ersten Geburtstag ihrer Tochter Zoe gefeiert. Schöne teilte auf seinem Instagram-Account zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die das Paar mit seinem Kind zeigen. Während der 36-Jährige das Mädchen auf dem Arm hält, schmiegt sich Gercke innig an die kleine Zoe und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. "We're family", kommentierte Schöne die Bilder. Das Besondere: Vater und Tochter teilen den selben Geburtstag. Beide wurden am 6. Juli geboren. "Herzlichen Glückwunsch an zwei meiner liebsten Menschen auf der Welt", schrieb Lena Gercke auf ihrem Instagram-Account und veröffentlichte unter anderem ein Bild, das sie hochschwanger zeigt. Beim Familienschnappschuss mit Gercke, Schöne und Zoe stach den Followern vor allem ein Detail ins Auge: die gelockten Haare der Einjährigen. "Wie süß sind die Locken denn bitte?", "Was für süße Locken" oder "So schöne Fotos! Und diese Locken!", lauteten die Kommentare.