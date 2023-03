von Julia Mäurer Model Lena Gercke ist Mutter von zwei kleinen Töchtern. In einem Interview verriet die 35-Jährige, wie sich ihr Leben und ihre Beziehung zu Freund Dustin Schöne seitdem verändert haben.

Seit Ende vergangenen Jahres ist Model Lena Gercke zweifache Mutter. Ihre Tochter Lia wurde im Dezember 2022 geboren, zweieinhalb Jahre zuvor brachte die 35-Jährige ihre erste Tochter Zoe zur Welt. Vater ihrer Kinder ist der Werbefilmregisseur Dustin Schöne, mit dem Gercke seit 2019 offiziell liiert ist. Die ganze Familie lebt zusammen in Berlin.

Seit der Geburt ihres zweiten Kindes, habe sich in ihrem Leben "alles" verändert, sagte Gercke jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala". Das gelte auch für die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten Dustin Schöne. "Es ist eine Belastungsprobe, man kommt an seine persönlichen Grenzen. Das macht etwas mit dir und mit der Beziehung. Entweder du wirst ein gutes Team – oder die Beziehung scheitert. Ich bin sehr froh, dass wir ein verdammt gutes Team geworden sind." Das Wichtigste sei "nicht alles auf die Goldwaage zu legen und nicht ständig abzumessen, wer am meisten für wen macht. Kommunikation ist hier das A und O", so Gercke.

Schöne und sie würden sich mit der Betreuung der Kinder abwechseln und auch versuchen, dem jeweils anderen Freiräume zu ermöglichen. Unterstützung erhalten sie zusätzlich von einer Nanny und den Großeltern. "Das hilft sehr", gestand Gercke. Nur den Schlafmangel kann ihr niemand ersparen. Um ihre jüngere Tochter zu versorgen, stehe sie momentan sehr früh auf, "meistens zwischen drei und sechs Uhr".

Lena Gercke schließt weitere Kinder nicht aus

Zudem sei es ihrer zweijährigen Tochter Zoe am Anfang nicht leicht gefallen, die jüngere Schwester zu akzeptieren. "Ein Geschwisterchen zu bekommen, ist nicht für jedes Kind einfach. Für Zoe war es schwer am Anfang, und das heißt, dass es auch für uns als Eltern schwer war. Wir brauchten viel Zeit und ganz viel Geduld und Liebe. Jetzt nähern sich die beiden Schwestern immer mehr an, und die Liebe wächst jeden Tag."

Weiteren Nachwuchs schließt Gercke nicht aus. Auf die Frage, ob sie sich auch vorstellen könne, Mutter eines Sohnes zu sein, antwortete sie: "Warum nicht? Vielleicht bekommen wir irgendwann einen. Ich lasse alles offen. Ich lasse Dinge generell gerne auf mich zukommen."

Quelle: "Gala"