Das Wichtigste vorweg: "Kein Ring und auch keine Schwangerschaft." Mit diesem einen Satz machte Lena Meyer-Landrut Schluss mit den vielen Gerüchten, die in den vergangenen Wochen um sie entstanden sind. Die sonst in den sozialen Medien so aktive Sängerin hatte mehrere Wochen geschwiegen und auf ihrem Instagram-Account nichts gepostet. Für viele Fans ein Grund zur Beunruhigung.

Doch die Sorgen waren unbegründet. "Es geht mir sehr gut", sagte Meyer-Landrut im Interview mit der "Bunte". Sie habe sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren wollen, ohne Ablenkung. "Ich hatte eine kleine Kreativ-Krise, weshalb ich das Album und die Tour verschoben habe." Deswegen sei sie abgetaucht.

Fullscreen

Lena Meyer-Landrut ist FC-Fan

Inzwischen sei die Kreativität zurück, sagt die ESC-Gewinnerin von 2010. Sie arbeite an einem neuen Album, in die Songs sollen auch private Themen einfließen. "Ich teile halt jetzt, was ich wirklich denke", sagte sie dem Promi-Magazin. Es sei einfacher, die Probleme unter den Teppich zu kehren, sich mit echten Gefühlen zu beschäftigen mache das Leben jedoch schöner.

Über ihren Freund habe sie neue Interessen dazugewonnen. "Während wir in Köln gewohnt haben, sind wir zu Fußball-Fans geworden. Als ich zum ersten Mal beim FC im Stadion war, habe ich bei der Hymne geweint, weil es so emotional war", sagt die 27-Jährige. Für den Sommer plant sie, sich von der Fußball-WM ablenken zu lassen und möchte Viewing-Partys daheim veranstalten. Und natürlich ist sie inzwischen auch Basketball-Fan.

Lena Meyer-Landrut ist schon seit acht Jahren mit dem Basketballer Max von Helldorff fest liiert. Der 31-jährige Sportler ist Mitbegründer einer Online-Marketing-Agentur. Das Paar lebt mittlerweile zusammen in Berlin. Lenas neues Album soll noch in diesem Jahr erscheinen.



Sehen Sie im Video: "Keine Tour, kein Album: Lena Meyer-Landrut schockt Fans"