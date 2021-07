Lena Meyer-Landrut hat den Opfern der verheerenden Flutkatastrophe ihre Anteilnahme bekundet. Ihre Fans sollen nun Geld spenden.

Auch die Promis kurbeln die massive Spendenbereitschaft der Deutschen weiter an. Neuester Star in der Runde: Lena Meyer-Landrut (30). Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin ein kurzes Statement, in dem sie ihre Anteilnahme bekundete: "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und Angehörigen." Helfen könne man über das Deutsche Rote Kreuz, welches sie in einer ihrer Storys verlinkte.

Dort kann jeder mit nur wenigen Klicks den Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe helfen. Die Geldspenden können dort auch anonym gegeben werden, einmalig oder in bestimmten Rhythmen bezahlt werden. Auch der Geld-Transfer wird einem von Seiten des Deutschen Roten Kreuzes möglichst einfach gemacht. So gibt es die Möglichkeit entweder per SEPA-Überweisung, PayPal, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder Amazon Pay die gewünschte Summe zu überweisen.

Bereits mehr als 130 Todesopfer

Bei der Hochwasser-Katastrophe, die vor allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für extreme Verwüstungen sorgte, sind bislang mehr als 130 Todesopfer zu beklagen, über 600 Menschen wurden teils schwer verletzt. Dutzende weitere Menschen gelten auch heute noch als vermisst.