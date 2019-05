Als 18-Jährige gewann Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest in Oslo. Inzwischen blickt die Sängerin auf eine erfolgreiche Karriere zurück und sucht nun eine neue Herausforderung: Meyer-Landrut möchte als Schauspielerin arbeiten. "Die Schauspielerei reizt mich schon länger, aber jetzt habe ich Blut geleckt! Ich habe Lust darauf, mich auszuprobieren", sagte sie der Zeitschrift "Gala". Sie nehme bereits Schauspielunterricht und erste Filmangebote gab es auch schon. "Das richtige war aber noch nicht dabei", findet die 28-Jährige.

Es wäre nicht die erste Veränderung im Leben der Hannoveranerin. Im vergangenen Jahr verschob sie erst die Veröffentlichung ihres neuen Albums und dann die geplante Tournee. Sie befinde sich in einer kreativen Krise, teilte Lena Meyer-Landrut damals mit. Anfang dieses Jahres trennte sie sich zudem nach acht gemeinsamen Jahren von ihrem Freund, Basketballer Max von Helldorff.

"Es gab zwar nicht den einen Moment, aber es gab schon das Fass, das sich immer mehr gefüllt hat und kurz vor dem Überlaufen war. Ich bin morgens total erschöpft aufgewacht, da habe ich mir gesagt: Jetzt muss ich etwas ändern", erklärt Meyer-Landrut ihre Krise.

Lena Meyer-Landrut liefert Song für neuen "X-Men"-Film

Bisher habe sie sich nie an die Schauspielerei herangetraut, "weil ich weiß, dass da viele Augen auf mich gerichtet sind, die mich nicht unvoreingenommen angucken." Ein wenig hat sich Meyer-Landrut allerdings schon an die Filmbranche herangetastet. Sie war bereits als Synchronsprecherin tätig und ihr Lied "Boundaries" ist der offizielle Song für den Deutschlandstart des neuen "X-Men"-Abenteuers "Dark Phoenix". Der Blockbuster mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner kommt am 6. Juni in die Kinos. Im Musikvideo zur Single besitzt Lena Meyer-Landrut auch übernatürliche Kräfte - vielleicht ein erster Vorgeschmack auf ihre schauspielerischen Leistungen.

Quelle: "Gala"