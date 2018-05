Wenn es um ihr Privatleben geht, hält es Lena Meyer-Landrut wie ihr Entdecker Stefan Raab: Bloß nicht zu viel preisgeben! Das gilt auch für ihre Beziehung mit dem Basketballer Max von Helldorff, mit dem sie seit 2010 liiert ist. Im vergangenen Jahr teilte Lena nach sieben Jahren Beziehung das erste Pärchen-Foto via Instagram. Es zeigte die beiden während eines gemeinsamen Urlaubes auf Bali.

Derzeit verbringen Meyer-Landrut und Helldorff wieder ein paar freie Tage zusammen. Anlässlich Lenas 27. Geburtstages ging es für das Paar nach Österreich ins Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt, eine bei Promis beliebte Bleibe. Von dort schickt die Sängerin nun eine rührende Liebeserklärung an ihren Freund. "Ich hatte den schönsten Geburtstag, den man sich vorstellen kann. Vielen Dank Max für diesen Tag, die vergangenen Jahre und unsere gemeinsame Zukunft", schreibt Lena zu einem Foto, das sie knapp bekleidet in einem Pool sitzend zeigt.



Lena Meyer-Landrut dementiert Verlobung und Schwangerschaft

Gerüchte, dass sich das Paar womöglich verlobt habe, dementierte Lena jüngst in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte": "Kein Ring und auch keine Schwangerschaft. Aber es geht mir sehr gut!" sagte die 27-Jährige. Gleichzeitig kündigte sie an, dass eine neue Zeit für sie beginne und damit ist sicher nicht nur das geplante Album gemeint, an dem sie gerade arbeitet.



Bereits im vergangenen Jahr sagte Lena in einem ihrer seltenen Interviews, dass sie und ihr Freund sich nicht mehr verstecken wollen, so wie sie es zu Beginn ihrer Beziehung taten. "Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Ich will mir keinen Kopf mehr darum machen, es ist jetzt so!", äußerte sich die 27-Jährige in dem Magazin "Grazia". Dazu passt nun auch die öffentliche Liebeserklärung auf Instagram.