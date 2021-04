Nach monatelanger Funkstille meldet sich Sängerin Lena Meyer-Landrut zurück: Sie postet ein Konzertfoto mit Herz-Emoji.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (29, "Only Love, L") meldet sich nach monatelanger Funkstille auf Instagram zurück. In einer Story repostete sie ein Foto von einem Konzertvideo, das ein Fan hochgeladen hatte. Auf dem Bild ist die Künstlerin von hinten auf einer Bühne zu sehen. Als Kommentar hat Lena ein rotes Herz-Emoji hinzugefügt. Der Fan hatte mit dem Post an Lena "Only Love, L"-Konzert von vor zwei Jahren erinnert.

"Only Love, L" ist Lenas fünftes Studioalbum. Es erschien vor zwei Jahren am 5. April 2019 und landete auf dem zweiten Platz der deutschen Albumcharts. Mit dem roten Herz unterstreicht die Künstlerin einmal mehr die große emotionale Bedeutung der Platte, die sie auch in Interviews immer wieder betonte.

Lena Meyer-Landruts letzter regulärer Post im Feed stammt von Neujahr dieses Jahres mit den entsprechenden Grüßen an ihre 3,8 Millionen Abonnenten.