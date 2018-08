"Turbulente Momente verlangen einen klaren Kopf zu bewahren, obwohl es in diesen wilden Momenten des Lebens besonders schwer fällt ruhig zu sein": Lena Meyer-Landrut hat sich mal wieder auf Instagram zu Wort gemeldet, und hält für ihre Fans eine krude Lebensweisheit parat.

Offenbar hat die 27-Jährige zuletzt eine schwere Zeit durchlebt, darauf lassen zumindest ihre Worte schließen. Es sei für sie eine der wichtigsten Lehren, die sie in den letzten Monaten mitgenommen habe, schreibt die Sängerin in dem sozialen Netzwerk. "Wenn man sich selber klar und sicher fühlt, kann einen fast nichts mehr umhauen. Erschüttern, ja klar, bewegen auch. Aber wenn man versucht, seine Mitte zu finden, wird man langsam und sicher nicht mehr von äußeren Ereignissen umgeblasen."

Lena Meyer-Landrut ist mit Max von Helldorff liiert

Worauf Lena mit diesen Worten anspielt - ob es einen Vorfall in ihrem Privatleben gab, oder ob sie damit einfach nur ihre künstlerische Krise meint, in der sie zeitweise gesteckt hat -, ist nicht ganz klar. Zumindest mit ihrer Beziehung scheint alles in Ordnung zu sein: Zuletzt im Juni postete sie ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Freund, dem Basketball-Spieler Max von Helldorff, zeigt. Dazu schrieb sie: "It has always been you" - "Es warst immer du". Helldorff revanchierte sich Ende Juli, als er auf Instagram lobte, wie sehr Lena als Künstlerin und Mensch gewachsen und wie stolz er auf seine Freundin sei.



In ihrem unverkennbaren Denglisch wendet sie sich "an alle, die evtl. gerade strugglen oder durch eine schwierige Phase gehen: try to stay calm, dadurch kommt ihr auf neue Ideen."

Ob die Botschaft bei allen angekommen ist? Während sich einige ihrer Follower artig bedanken für die klugen Ratschläge, machte sich eine andere Userin über Lenas Sprachmischung lustig: "Ist es so difficult, sich für eine Language zu entscheiden?"