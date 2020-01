Lena Meyer-Landrut hat angekündigt, sich eine Auszeit zu nehmen, zumindest in den sozialen Medien. Zu Fotos von verschneiten Bergen schrieb die Sängerin auf Instagram: "Verabschiede mich hiermit, breche auf zu 'nem kleinen Social Media Detox." Den tausenden Likes und freundlichen Kommentaren unter ihren Fotos ist anzumerken, dass ihre Follower es ihr mehr als gönnen. Wie lange die 28-Jährige ihre Auszeit aushält, ist allerdings eine andere Frage. Bereits am 29. November 2019 hatte sie auf Instagram verkündet, sich eine Pause zu gönnen.

"Mal kurz auf den Körper hören, wenn er einem Pause signalisiert", lautete ihre Bildunterschrift zu einem Selfie. "Ich bin eine von den Kandidatinnen, die immer weitermachen will, immer mehr, immer schneller, nichts verpassen, immer besser werden, Fortschritt und Veränderung, go go go." Dabei lasse sich zu oft von äußeren Einflüssen lenken und höre "dann doch nicht immer 100 Prozent auf die innere Stimme". Schon zwei Tage später hatte die Sängerin dann ein neues Foto gepostet, auf dem sie in ein Handtuch gewickelt posierte.

Trennung, Schaffenskrise, Krankenhausaufenthalt

Eine tatsächliche Social-Media-Auszeit kann die 28-Jährige vermutlich gut gebrauchen. Anfang 2019 hatte sie sich nach acht Jahren Beziehung von ihrem Freund, dem Basketballer und Unternehmer Max von Helldorf, getrennt. Nach der Trennung litt sie unter einer kreativen Schaffenskrise. "Während der Arbeit am Album habe ich bemerkt, dass ich mich erschöpft, müde und einfach nicht richtig gut gefühlt habe. Eher lustlos. Ich wusste einfach nicht, warum ich dieses Album mache", sagte sie der Nachrichtenagentur spot on news. Sie beschäftigte sich daraufhin viel mit sich selbst – offensichtlich mit Erfolg, denn am zweiten April veröffentlichte sie ihr fünftes Album "Only Love, L.". In den deutschen Charts landete es auf Platz zwei.

Kurz darauf sorgten neue Gerüchte um gesundheitliche Probleme der Sängerin für Aufmerksamkeit. Wegen Magenschmerzen musste sie eine Probe für die TV-Show "Inas Nacht" abbrechen. Laut dem NDR litt sie unter einer Lebensmittelunverträglichkeit, die ihr das Auftreten vor Schmerzen unmöglich machte. Die TV-Show fand anschließend ohne Lena statt. Kurz darauf schlug ihr eine ihrer Tänzerinnen bei einem Konzert versehentlich einen halben Zahn aus. Im August 2019 musste sie schließlich sogar wegen einer Nierenbeckenentzündung ins Krankenhaus. Kein Wunder also, dass ihre Follower ihr das Wandern im Schnee und die Social-Media-Detox-Kur nun mehr als gönnen.

