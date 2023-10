Durch Social Media und Reality-TV-Formate scheint es heute einfacher, sich einen Namen zu machen. Für Lena Meyer-Landrut ist das ein Problem, wie sie erklärt.

Lena Meyer-Landrut wurde nach ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2010 und dem dortigen Sieg zum Superstar. Ihre Lieder liefen im Radio, wurden gekauft und mitgesungen. Auch heute macht die 32-Jährige noch Musik und feiert damit Erfolge.

Lena Meyer-Landrut stichelt gegen vermeintliche Stars

Dass es für manch andere vermeintlich einfacher ist, den Status des Stars zu erreichen, findet Meyer-Landrut befremdlich, wie sie der Deutschen Presse-Agentur erzählt. "Ich bin gerade etwas überfordert damit, wie viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden. Dadurch wird die Kunst meiner Empfindung nach abgewertet", sagte sie.

Dank Social Media und diversen Reality-TV-Formaten haben sich in den vergangenen Jahren unzählige Menschen einen Namen gemacht. "Das beinhaltet auch Leute, die keinen Inhalt haben", moniert Meyer-Landrut, die die Entwicklung skeptisch sieht. Die Menschen konsumierten deshalb ständig inhaltslose Dinge. "Das macht mich auf jeden Fall nachdenklich", so die Musikerin.

Sie nennt keine Namen

Auf wen Meyer-Landrut insbesondere abzielt, erläuterte sie nicht. Besonders Influencer finden sich häufiger in der Kritik wieder, genauso aber auch all jene, die regelmäßig an Reality-TV-Sendungen teilnehmen.

Meyer-Landrut selbst kann dem Trend selbst etwas entgegensetzen. Im kommenden Jahr wird sie mit ihrer "Lena Live 2024"-Tour durch mindestens sechs Städte touren. Das erste Konzert der Tournee findet am 1. Juni in Leipzig statt. Doch damit nicht genug. Lena-Fans dürfen sich außerdem Anfang des Jahres über ein neues Album freuen.

Quelle: Deutsche Presse-Agentur

