Lena Meyer-Landrut hat auf ihrem Instagram-Account ein Video zu Mark Forsters neuer Single "Musketiere" veröffentlicht – und versah ihren Beitrag mit drei Herzen. Forster selbst sagt, es sei das wichtigste Lied seiner Karriere.

Das sind wohl die Emotionen mit ihr durchgegangen: Sängerin Lena Meyer-Landrut veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account einen kurzen Clip zur neuen Single von Mark Forster und setzte dazu drei Herzen. "Musketiere" heißt der Song, der ganz aktuell erschienen ist. In dem Video ist Forster zu sehen, wie er in einer Landschaft sitzt und Klavier spielt, Luftballons fliegen durch den Himmel.

"Ich kenn dein' Namen schon lang, bevors dich gibt / Ich stell mir vor, wie du so bei mir liegst / Und weiß nicht, heißt das, dass ich dich schon lieb? Bevors dich gibt?", singt der 38-Jährige. Und weiter: "So schwerelos, wie du bist / Ich hoff, das bleibt auch so für dich / Noch ist die Erde zu groß für dich / Doch nicht für den, der du einmal wirst." Es klingt wie eine Liebeserklärung eines Vaters an seine Frau und den gemeinsamen Sohn. "Das ist ein wichtiges Lied für mich. Vielleicht das wichtigste", kommentierte Mark Forster das Erscheinen seiner Single bei Facebook. Mehr Details verriet er nicht.

Lena Meyer-Landrut veröffentlichte Single "Strip"

Über ihr Privatleben haben weder Lena Meyer-Landrut noch Mark Forster in der Vergangenheit öffentlich gesprochen. Dass die 30-Jährige Forsters Video veröffentlichte und dazu drei Herzen setzte, ist ebenso ungewöhnlich wie bemerkenswert. Meyer-Landrut selbst hatte Anfang Juni ihre neue Single "Strip" herausgebracht. Eine tanzbare Gute-Laune-Nummer, in der sie unter anderem davon singt, all den Ballast der Vergangenheit abzustreifen.

Ihre Lieblingszeile laute: "You're happy doing what you want", sagte die Sängerin während eines Youtube-Livestreams. Einfach nur noch tun, was einem Spaß macht und nicht, was andere von einem verlangen – das sei für sie die bedeutsamste Botschaft in ihrem Song. Wann ein neues Album der ESC-Siegerin erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt.

Dafür hat Mark Forster bereits mitgeteilt, dass seine neue Platte am 13. August erscheint. Sie trägt den gleichen Titel wie seine Ballade: "Musketiere".