Erfolgreicher Abend für die Hilfsorganisation Viva con Agua: Beim Spendenmarathon mit Stars wie Lena Meyer-Landrut oder Bela B kamen mehr als 133.000 Euro für sauberes Trinkwasser zusammen - und es könnte noch deutlich mehr werden.

Es war ein besonderer Abend. Und das nicht nur, weil Lena Meyer-Landrut eine neue Version ihres Hits "Strip" live performte. Zum ersten Mal hat die Hilfsorganisation Viva con Agua einen Spendenmarathon veranstaltet und dazu eine Live-Event geboten. In einer fünfstündigen Live-Show traten am Dienstagabend neben Lena auch Künstler und prominente Persönlichkeiten wie Bela B, Antje Schomaker, Luisa Neubauer oder Fynn Kliemann auf. Der Einsatz hat sich gelohnt: 133.600 Euro kamen bislang zusammen, die in Wasserprojekten investiert werden sollen.

Nicht nur Lena war hinterher stolz: "Es war mein zweiter Auftritt in diesem Jahr. Ich war dementsprechend nervös, aber es war sehr schön und familiär", sagte die ESC-Gewinnerin von 2010. "Außerdem war es mir ein Anliegen hier dabei zu sein und Aufmerksamkeit und Spenden für sauberes Trinkwasser zu generieren."

Da mehrere Sponsoren die Kosten für die Produktion übernommen haben, fließen alle Spenden und Erlöse in ein Projekt in Uganda, das die Lebensbedingungen von Tausenden Menschen nachhaltig verbessern soll. "Es ist mächtig und rührend, dass hier so viele Menschen zusammenkommen, die sich gemeinsam für soziale Gerechtigkeit stark machen und den globalen Herausforderungen den Kampf ansagen", sagte Luisa Neubauer.

Viva con Agua: Die Auktion läuft bis zum 3. Januar

Die 2006 von dem früheren Fußball-Profi Benjamin Adrion (u.a. FC St. Pauli) gegründete Organisation Viva con Agua unterstützt Projekte, die einen sicheren Zugang zu Trinkwasser ermöglichen. Ein noch immer großes Problem: Weltweit haben 771 Millionen Menschen keinen Zugang zu einer Basisversorgung mit sauberem Trinkwasser, 1,7 Milliarden Menschen fehlt eine sanitäre Grundversorgung.

Das eingenommene Geld kann sehr vielen Menschen helfen. Und es wird vielleicht noch mehr: Die 133.600 Euro sind noch nicht die Endsumme. Die Auktion "Things4Water" läuft noch bis zum 3. Januar. Wer persönliche Dinge und Unikate von prominenten Supportern ersteigern möchte, kann noch mitmachen. Im Angebot ist unter anderem ein Gemälde von Stefanie Giesinger, Rezos legendärer Hoodie oder ein signiertes Trikot von BVB-Star Julian Brandt. Hier geht's zur Auktion.