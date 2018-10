View this post on Instagram

Achtung Zusatz Konzert News! ENDLICH kann ich euch mitteilen das alle, die bereits ihr Ticket für die reguläre Tour (die verschoben wurde) per Mail eingesendet haben, zum Zusatz Konzert am 08.12 in Köln umsonst kommen können. die Tickets behalten für beide Konzerte ihre Gültigkeit (für das Zusatzkonzert und die Tour 2019) Alle genauen Details, wo/wann/wie folgen noch aber Datum und Ort sind schon mal sicher 😍 ich plane grade so viele tollen Dinge für diesen Abend und ich glaube es wird was ganz besonderes !! Also ❤️❤️❤️08.12.2018❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️Köln❤️❤️❤️❤️ Ich freue mich unendlich doll auf euch, aufs live spielen, auf neue Songs, auf diesen Abend und einfach auf alles was jetzt kommt ! Danke an euch für eure liebe, euren Support, für eure Meinung und für eure Energy ❤️ BTW- sorry für das regnerische “uninstagram mäßige” ungeschminkte spontan Video.. hab grade die news bekommen und wollte es einfach sofort teilen ❤️ Only love, L