Fast jede Frau hat kleine Schönheitsgeheimnisse, erst recht, wenn man viel vor der Kamera zu arbeiten hat, so wie Lena Meyer-Landrut. Doch eine peinliche und ungeplante Situation am Set ließ sie jetzt ihre Haare verlieren.

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut ist bekannt dafür auch mal ordentlich herumzualbern. Gerne lässt sie ihre Fans auf ihren Kanälen daran teilhaben. Doch dieser Beauty-Fauxpas war wohl eher nicht geplant, denn plötzlich verlor sie ihre Haare.

Lena nennt es bei Instagram: "Extensions-Fail 3000"

Bei einem Videodreh für ihr neues Modelabel "A lot less" packte Meyer-Landrut der Übermut und sie führte einen wilden Tanz auf. Ob das so vorgesehen war oder eine spontane Quatsch-Aktion war, ist nicht bekannt, was aber definitiv nicht geplant war, ist die Panne, dass Lena ihre Haare bei diesem Rumgehampel verlor. Trotzdem ließ Lena Meyer-Landrut ihre Follower in der Instagram-Story an der lustigen Situation teilhaben und sagte dazu: "Hahahaha, hab die Rolle übertrieben und gleich ein Extensions-Fail“, ihre Kollegin lachte schadenfroh im Hintergrund.

Lena Meyer-Landruts Haare hielten der Performance nicht stand

Die "Satellite“-Interpretin gestand sich selbst ein, dass sie die ungeplante Choreografie zum Aufwärmen wohl etwas übertrieben hatte. Warm war ihr danach allemal, nur auf ihrem Kopf wurde es zugiger. Als Lena wild mit ihren Armen fuchtelte, verlor sie einen Großteil ihrer Mähne. Auf den ersten Blick ein echter Schock, doch die Haare waren lediglich reingeklippte Tape-Extensions, also Haar-Ersatzteile, die das eigene Haar voller und länger erscheinen lassen sollten.

An ihrem Privatleben lässt die Sängerin niemanden teilhaben, an ihrem Berufsleben jedoch schon und dabei legt sie gerne eine erfrischend ehrliche Art an den Tag. Die quirlige Sängerin startet wieder durch im neuen Jahr und hat viel vor. Eine Tour steht an, eine Neuauflage ihrer Single "Strip - Cozy Winter Edition" ist auf dem Markt und seit Herbst 2021 hat Lena noch ihr eigenes Modelabel gegründet, wofür sie schon eine Fashionshow organisierte.

Quelle: Instagram