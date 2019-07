Lena Meyer-Landrut zeigt sich ja gern mal in knappen, auffälligen Looks. Doch jetzt postet sie auf Instagram ein Outfit, das ganz besonders skurril daherkommt: Aus Gaffa Tape bastelte sich die Sängerin einen BH beziehungsweise ein kurzes Oberteil und trägt dazu eine Art Maulkorb, den sie sich um den Hals gehängt hat. Die Lippen hat sich die 28-Jährige pink geschminkt, die Haare zu zwei seitlichen Zöpfen zusammengebunden.

Ihre Follower sind gespaltener Meinung, was diesen Anblick angeht. Komikerin Carolin Kebekus fragt: "Ist das ein BH aus Gaffa?" und setzt einen Emoji mit herzförmigen Augen dahinter. "Wie kann man eigentlich so hübsch und inspirierend sein?" oder "Ich liebe diese Frisur", schreiben zwei weitere Fans unter das Bild. Andere zeigen sich dagegen irritiert: "Wieso macht man das?", "Ist das traurig ... Wie kann man so tief gesunken sein und so etwas posten!!!" oder "Wo ist nur die ungestellte Lena hin?", fragen andere Instagram-Nutzer in ihren Kommentaren.

Lena Meyer-Landrut hat einen besonderen Trick

Andere dagegen können nur an eins denken: "Ich habe jetzt selber schon Schmerzen, wenn ich daran denke, dass du das Panzertape irgendwie abmachen musstest." Darauf hat Lena aber eine Antwort: "Richtig schlau Papiertücher drunter gepackt", erklärt die Sängerin in einem Kommentar und setzt den Hashtag "Bastel-Leni" dahinter.

Lena ist derzeit auf großer Tour und promotet ihr Album "Only Love, L". Unter das Bild schreibt die Sängerin: "Future afterparty aus Wien – es war unglaublich! Heute die letzte Show in Berlin. Die Freude ist riesig und die Trauer, dass es dann vorbei ist auch. Ich freu mich auf euch und auf die beste Crew und Band der Welt. This is just the beginning!"

Quelle: Instagram Lena Meyer-Landrut