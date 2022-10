11. Oktober 2022

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit Perlen-BH – und neuer Mähne

Mega Auftritt der "Satellite"-Sängerin auf Instagram: Die 31-Jährige zeigt sich in einem aufreizenden Perlen-BH, mit rot geschminkten Lippen und einer neuen Frisur. "Ich war heute Opening-Act bei der Uefa EM Qualifikationsduells-Auslosung und wir dachten, dafür geben wir lookmäßig mal ein bisschen Gas", schreibt die gebürtige Hannoveranerin. Und ihr neuer Look kommt vor allem bei ihren Followern gut an. Vor allem die neue Frisur sorgte für Komplimente in der Kommentarspalte: "Die kurzen Haare und das Outfit … einfach nur hammer“ und "Einfach nur tot" waren unter anderem dort zu lesen.

