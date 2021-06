Lena veröffentlicht Musikvideo zur Single "Strip"

Zur neuen Single gibt's jetzt auch das Video: Lena Meyer-Landrut hat den Musikclip zu "Strip" bei Youtube veröffentlicht. Vorab stellte sich die Sängerin im Live-Chat den Fragen ihrer Fans.

Monatelang herrschte Funkstille, jetzt geht es Schlag auf Schlag: Sängerin Lena Meyer-Landrut hat das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Strip" veröffentlicht. In dem knapp drei Minuten langen Clip ist die 30-Jährige gemeinsam mit mehreren Tänzerinnen zu sehen. Meyer-Landrut trägt eine beigefarbene Radlerhose, ein helles Oberteil und Turnschuhe. In einigen Szenen sitzt die Sängerin auf einer Art Tuchschaukel, zudem tanzt sie in einem Feld aus blauen Kornblumen, Schmetterlinge fliegen um sie herum. Das Tier sei für sie das "Symbol für Metamorphose", sagte Lena vor der Videoveröffentlichung in einem Youtube-Livestream.

Rund 15 Minuten beantwortete sie Fragen ihrer Fans. Es ging viel um die neue Single, die in einem langen Prozess entstanden und deren Text mehrfach umgeschrieben worden sei. Aber auch ein neues Album kündigte die Musikerin an. Ihre für 2022 angesetzte Tour soll, "wenn nicht schon wieder Corona dazwischen kommt, wie geplant stattfinden".

Antworten zu ihrem Privatleben ließ sich die 30-Jährige nicht entlocken. Sie verriet lediglich, dass Pommes ihr absolutes Lieblingsessen seien, sie Nutella mit Butter bevorzuge und eine Schwäche für Donuts habe. Und dass sie auch in diesem Jahr den Eurovision Song Contest verfolgt hat, jenes Event, das sie 2010 über Nacht berühmt machte. Als damals 19-Jährige gewann Meyer-Landrut gemeinsam mit ihrem Mentor Stefan Raab den Musikwettbewerb für Deutschland. Nach Sängerin Nicole ist sie erst die zweite deutsche Kandidatin, der das gelang.

Seit Anfang dieses Jahres hatte sich Lena Meyer-Landrut rar gemacht. Dann überraschte sie kurz vor ihrem 30. Geburtstag mit einem Kahlschlag auf Instagram: Die Sängerin löschte alle Beiträge, kehrte dann mit Postings zu ihrer neuen Single "Strip" zurück, die am 4. Juni erschienen ist. Der Song sei für sie nicht nur ein Gute-Laune-Lied, sondern auch eine Art Motivations-Mantra, sagte Lena bei Youtube. Ihre Lieblingszeile laute: "You're happy doing what you want". Einfach nur noch tun, was einem Spaß macht und nicht, was andere von einem verlangen – das sei für sie die bedeutsamste Botschaft in ihrem Song.