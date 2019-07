Lena Waithe (35, "Master of None") hat unterschrieben! Die Emmy-Preisträgerin wird künftig für den Streaming-Giganten Amazon (noch mehr) Serien produzieren. Bisher arbeitete Waithe für Amazon an der Horror-Anthologie "Them". Unter dem neuen Deal soll sie nun mit ihrer Firma Waithe Hillman Grad weitere Exklusiv-Serien für Amazon herstellen. "Lena ist eine fleißige Autorin und Produzentin, die außerdem ein Talent dafür hat, aufregende und authentische Stimmen zu finden", sagte Amazon-Studio-Chefin Jennifer Salke am Samstag.

"Diese neue Partnerschaft ist unglaublich aufregend und ich freue mich auf dieses neue Kapitel", ließ Waithe wissen. "Wir haben dieselben Ziele insofern, als wir weiterhin Geschichtenerzähler aufwerten wollen, die bisher schlecht repräsentiert sind und eine einzigartige Vision unserer Welt haben."