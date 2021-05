Leni Klum feiert Geburtstag und der Klum-Clan gratuliert. Neben weiteren öffentlichen Glückwünschen lüftet Mama Heidi auch ein Geheimnis.

Leni Klum feierte am 4. Mai ihren 17. Geburtstag. Mama Heidi Klum (47), Bill Kaulitz (31) - der Zwillingsbruder ihres Ehemannes Tom Kaulitz - und "GNTM"-Ikone Thomas Hayo (52) gratulierten auch öffentlich.

Heidi Kum postete ein seitlich aufgenommenes Porträtfoto ihrer Erstgeborenen auf Instagram. Auf dem Bild ist Lenis ernst dreinblickendes Gesicht von roten, pinken und rosa Rosen umrahmt. "LENI. Birthday girl. MAY 4 2021", schrieb die Entertainerin dazu. Zwischen die Buchstaben des Namens hat sie rosa Blüten platziert. In den Stories zeigt Heidi Klum zudem die Nahaufnahme einer zartrosa Blüte und ergänzt diese mit "Happy Birthday Leni" und einem Herz. Ein drittes Schwarz-Weiß-Foto mit bunten Zeichnungen an den Rändern zeigt Mutter und Tochter im Profil, wie sie sich mit geschlossenen Augen der Sonne entgegen recken.

Süßes Geheimnis gelüftet

Einige Stunden vorher hatte Heidi Klum bereits ein süßes Geheimnis über ihre Tochter verraten. Sie postete ein Video, auf dem ihr damaliger Auftritt bei der Dessous-Show von "Victoria's Secret" zu sehen ist und enthüllte, dass sie hier schon schwanger war: "Ich bin nicht allein, als ich hier den Laufsteg entlang gehe. Wenn ich genau hinschaue, dann kann ich dich mit 4 Monaten schon sehen, Leni Klum", schreibt sie. "Ich habe dich geliebt, bevor du geboren wurdest, und ich werde dich lieben, lange nachdem ich meine Augen für immer geschlossen habe", fährt sie in den süßen Zeilen an ihre Tochter fort.

Bill Kaulitz repostete Heidi Klums Rosen-Foto von ihrer Tochter in seinen Insta-Stories und kommentierte es mit "Happy Birthday"-Girlande und "Love you lots, Leni Klum"-Nachricht (Dt. "Liebe dich sehr, Leni Klum") nebst rotem Herz.

"Happy Birthday an meinen liebsten #ClownInCrime"

Der ehemalige langjährige "Germany's next Topmodel"-Juror (2011-2018) Thomas Hayo postete den witzigsten Geburtstagsgruß. Zu einem Foto, das Leni und ihn mit roten Clownsnasen an Nasen und Ohren zeigt, schrieb er: "Happy Birthday to my favorite #ClownInCrime @leniklum ! Amazing to see what a cool young woman you have become! #TimeFlies". Auf Deutsch: "Happy Birthday an meinen liebsten #ClownInCrime @leniklum! Erstaunlich zu sehen, was für eine coole junge Frau du geworden bist! #DieZeitfliegt".

Dieser Gruß gefällt auch dem Geburtstagkind. "Awww so süß!! vermisse dich", antwortet sie auf Englisch mit zwei roten Herzchen garniert.

Auf ihrem eigenen Account ist in den Stories ebenfalls ein Schwarz-Weiß-Foto von Mutter und Tochter zu sehen. Und eine Dessert-Platte mit vielen Süßigkeiten sowie dem Schokoladenschriftzug "Herzlichen Glückwunsch, liebe Leni".