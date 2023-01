An der Seite von Adoptivvater Seal hat Leni Klum die Premiere von Jennifer Lopez' neuem Film "Shotgun Wedding" besucht.

Am Mittwoch (18. Januar) feierte die Liebeskomödie "Shotgun Wedding" mit Jennifer Lopez (53) in der Hauptrolle in Los Angeles Premiere. Diese ließen sich auch Model Leni Klum (18) und Sänger Seal (59) nicht entgehen. Das Vater-Tochter-Duo posierte Arm in Arm auf dem roten Teppich.

Leni Klum erschien in einem ärmellosen, schwarzen Minikleid und farblich passenden Riemchenpumps aus Lackleder. In der Hand hielt die Tochter von Heidi Klum (49) eine kleine, schwarze Clutch. Passend zum Lippenstift waren ihre Nägel rot lackiert. Das schulterlange Haar trug sie glatt und mit einem Mittelscheitel.

Adoptivpapa Seal hatte sich für ein lässigeres Outfit entschieden: Er kam in einer schwarzen Jacke mit Reißverschluss, einem asymmetrischen, weißen T-Shirt und einer schwarzen Baggy-Hose zur Filmpremiere. Weiße Clogs rundeten sein Outfit ab.

Leni Klum und Seal haben eine enge Bindung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Leni Klum und Seal zusammen auf einer Filmpremiere zeigen. 2021 schritten sie etwa bei der Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall" über den roten Teppich. Im vergangenen Jahr besuchten sie zudem gemeinsam die US Open in New York City. Auch in Leni Klums Instagram-Storys war ihr Adoptivpapa schon zu sehen. Zu einem Selfie, das die beiden beim Schneiden von Grimassen zeigte, schrieb das Model im Sommer: "Ich liebe dich".

Leni stammt aus der Beziehung ihrer Mutter mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore (72), mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann Seal adoptierte Leni. Mit ihm bekam Klum drei weitere Kinder: Henry (17), Johan (16) und Lou (13). Seit August 2019 ist Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (33) verheiratet.

Das Thema Familie spielt auch in "Shotgun Wedding" eine zentrale Rolle: Die Protagonisten Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel, 50) stehen kurz vor ihrer Hochzeit. Diese wollen sie mit ihren Familien auf den Philippinen verbringen. Der Familiensegen hängt bereits schief, da taucht auch noch Darcys Ex-Freund Sean (Lenny Kravitz, 58) auf. Das Paar bekommt kalte Füße, zu allem Überfluss werden auch noch die Partygäste als Geiseln genommen und die Hochzeit gerät außer Kontrolle.