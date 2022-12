Leni Klum bei einem Auftritt in Berlin.

Zu Weihnachten zeigt Leni Klum, wie viel ihr ihr Freund bedeutet. Auf Instagram widmet sie Aris Rachevsky einen Post.

Heidi Klums (49) Tochter Leni Klum (18) genießt vor Weihnachten Zeit zu zweit. Das Model postete auf Instagram ein Bild mit Freund Aris Rachevsky (19), auf dem sich die beiden eng umschlungen präsentieren. Zu dem Beitrag schrieb sie: "mit meinem Lieblingsmenschen".

Die 18-Jährige trägt auf dem Foto ein schwarzes enganliegendes Top, ihr Freund ein dunkles Hemd. Beide blicken auf dem Bild in die Kamera. Auch bei der Modewoche in Mailand im September hatte sich das Paar zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt.

Leni und Aris: Im Oktober 2021 erstmals auf dem roten Teppich

Leni Klum und Aris Rachevsky sollen seit etwa drei Jahren zusammen sein. Seitdem postet Heidi Klums Tochter hin und wieder Schnappschüsse von sich mit ihrem Freund.

Mitte Oktober 2021 begleitete Aris Rachevsky seine Modelfreundin bereits zur Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall" in Los Angeles. Als Paar feierten sie damit ihr Red-Carpet-Debüt.