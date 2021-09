Sehen Sie im Video: Ganz die Mama: Leni Klum zeigt eigene Kollektion in Berlin













17 Jahre alt und auf eine gewisse Art vorbelastet: Willkommen Leni Klum auf der Berliner Fashion Week am Sonntag mit ihrer eigenen Kollektion. In der ersten Reihe mit dabei: Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel und Schwager von Lenis Mutter Heidi: "Also sie wusste echt ganz genau, was sie machen will und wie das aussehen soll. Ich finde, so eine Kollektion muss authentisch sein, das ist das Wichtigste, natürlich. Und gerade wenn man zum ersten Mal Klamotten macht, müssen das Sachen sein, die man selber gerne anzieht, wo man sich selber wohl drin fühlt. Und das hat sie auf jeden Fall hinbekommen. Das sind alles Sachen, die sie selber liebt, die sie jeden Tag anzieht und das ist eine authentische, schöne Kollektion geworden." Leni tritt damit also in die Fußstapfen ihrer bekannten Mutter. Ihre erste Modekollektion hat sie zusammen mit dem Fashion Onlineshop "About You" entworfen. Und zu sehen gab es unter anderem weite Jeansjacken, Latzhosen und bauchfreie Pullis. Leni ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore. 2009 wurde Leni Klum von Seal, dem damaligen Ehemann ihrer Mutter, adoptiert.

