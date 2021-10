Seal brachte seine Adoptivtochter Leni Klum mit zur Premiere des Netflix-Films "The Harder They Fall" in Los Angeles

Zurück zur Normalität: Nach dem Wirbel um ihr Fast-Nackt-Foto hat Leni Klum zusammen mit ihrem Adoptivvater Seal eine Filmpremiere in Los Angeles besucht. Die 17-Jährige kam allerdings nicht allein.

Es ist gerade mal drei Tage her, dass Leni Klum mit einem auf Instagram geposteten Bild für Schnappatmung im Netz sorgte. Darauf war ihre nackte Brust zu sehen, nur notdürftig abgedeckt von ihrer eigenen Hand. Der Wirbel um dieses Foto des erst 17 Jahre jungen Models hatte sich gerade gelegt, da tauchte die Tochter von Heidi Klum in der Öffentlichkeit auf.

Diesmal zwar besser verhüllt als auf ihrem mittlerweile berühmten Instagram-Bild, dafür aber in Begleitung zweier Männer: ihr Adoptivvater Seal und ihr Freund Aris Rachevsky. Anlass war die Premiere des Netflix-Films "The Harder They Fall". Der unter anderem von Rapper Jay-Z produzierte Western wurde am Mittwochabend im Shrine Auditorium in Los Angeles der Öffentlichkeit vorgestellt. In dem Rache-Drama spielen Idris Elba und Jonathan Majors die Hauptrollen.

Dass Seal zu der Premiere geladen war, hat einen besonderen Grund: Der Sänger ("Kiss from a Rose") hat neben Jay-Z und Lauren Hill auch einen Song zu dem Soundtrack beigesteuert. Zu der Veranstaltung kam der 58-Jährige in einem eleganten schwarzen Anzug. Seine Begleitung Leni Klum trug ein schwarzes schulterfreies Kleid, das viel Dekolletée zeigt und zudem viel Beinfreiheit lässt.

Leni Klum (r.) brachte ihren Freund Aris Rachevsky (2.v.r.) mit zu der Veranstaltung. © Chris Delmas / AFP

Doch auch Leni brachte noch jemanden mit: Die 17-Jährige kam zusammen mit ihrem Freund, dem ein Jahr älteren Hockeyspieler Aris Rachevsky. Das Paar hatte sich erstmals am Valentinstag dieses Jahres zu seiner Liebe bekannt. Klum zeigte damals zwei Bilder ihres Freundes in ihrer Instastory, Aris teilte im Gegenzug ein Foto von sich und Leni auf seinem Profil.

Leni Klum wurde 2009 von Seal adoptiert

Seal war von 2005 bis 2012 mit Lenis Mutter Heidi Klum liiert. Das Paar hat gemeinsam zwei Söhne und eine Tochter bekommen. 2009 adoptierte Seal zudem Leni Klum, deren leiblicher Vater der italienische Formel-1-Manager Flavio Briatore ist. Der gemeinsame Auftritt in Los Angeles zeigt nun, dass Seal auch nach der Trennung von Heidi Klum den Kontakt zu seiner Adoptivtochter pflegt.

Ihre besten Kostüme Horrorfilm statt Halloween-Party? Heidi Klum postet Grusel-Foto 1 von 32 Zurück Weiter Zurück Weiter Heidi Klum improvisiert dieses Jahr an Halloween aufgrund der Corona-Pandemie - und will offenbar einen Grusel-Film zeigen, anstatt eine Party zu schmeißen. Zumindest deutet sie das immer wieder in Schnappschüssen und Clips auf ihrem Instagram-Kanal an. Hier der neueste Einblick: Wir sehen zwei Grabsteine, "Heidi Klum - Halloween war ihr Tod" und "Tom Kaulitz - Ruhe in Frieden" ist darauf zu lesen, ein weiblicher Zombie (Heidi?) rekelt sich darauf. In den vergangenen Jahren hatte Klum immer wieder mit tollen Kostümen überrascht. Mehr

Für die war es eine gute Gelegenheit, nach den zurückliegenden Tagen mit all dem Wirbel um ihr Foto wieder zur Normalität zurückzukehren. Was bietet sich da besser an als eine Veranstaltung, auf der Leni Klum nicht im Mittelpunkt steht?