Heidi Klum hat mit ihrer Tochter erneut ein Shooting absolviert, dieses Mal für die "Elle". Darum ist Leni auf vielen Fotos der Star.

Für Leni Klum hat das Jahr 2021 einen großen Umschwung gebracht: Vor rund einem Jahr feierte sie mit einem Cover-Shooting für die Dezember-Ausgabe der deutschen "Vogue" ihr Model-Debüt und wagte gleichzeitig den Schritt in die Öffentlichkeit.

Leni Klum: gemeinsames Cover mit Heidi

Neben ihr posierte damals Mama Heidi Klum in farbenfrohen Klamotten vor einem grauen Hintergrund. Jetzt ist das Mutter-Tochter-Duo erneut auf dem Cover eines Magazins zu sehen - das Bild unterscheidet sich allerdings vom "Vogue"-Titel.

Auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme für die Januar-Ausgabe der russischen "Elle"-Ausgabe blickt Leni Klum mit starrem Blick in die Kamera, während von ihrer Mutter nur die Rückansicht zu sehen ist. Heidi Klum hat ein weiteres Bild des Shootings gepostet. "Ich liebe dich", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie ihr Kinn auf dem Kopf ihrer Tochter abgelegt hat und sie von hinten umarmt. Da ihr eigener Blick gesenkt ist, ist auch hier ihre Tochter im Fokus.

Sie tauschen Rollen

Weitere Cover-Fotos, die das Magazin selbst in einem Post veröffentlichte und ebenfalls in Schwarz-Weiß gehalten sind, zeigen unter anderem Heidi Klum, wie sie die Pose ihrer Tochter annimmt und einen starken Blick gen Kamera richtet. Beide tragen ihre langen Haare in leicht verstrubbelten Wellen offen.

Leni Klum scheint in der Modelwelt endgültig angekommen zu sein - ob mit Heidi Klum oder ohne. Denn auch ohne ihre berühmte Mutter konnte sie bereits im Fashion-Universum glänzen. So schritt sie unter anderem über den Laufsteg von Dolce & Gabbana, zierte einige Titelblätter, unter anderem "Harper's Bazaar", und launchte mit dem Onlineshop About You eine eigene Kollektion im Rahmen der Berliner Fashion Week.