Am 4. Mai hat Leni Klum Geburtstag. Das Newcomer-Model wird süße 19 Jahre alt. Anlässlich ihres Geburtstages blicken wir auf das bisherige Leben der Tochter von Heidi Klum.

Das "Vogue"-Cover, das für Leni Klum alles veränderte

Bis zum 15. Dezember 2020 war Leni Klum ein Name ohne Gesicht. Heidi Klum zog ihre Kinder allesamt abseits der Öffentlichkeit groß. Privatsphäre und die Sicherheit ihrer Familie standen und stehen für die 49-Jährige bis heute an erster Stelle. Als Leni 16 Jahre alt wurde, entschied Klum sich dann aber dafür, der Welt das Gesicht der Leni Klum erstmals zu offenbaren. Zusammen posierten sie gemeinsam auf dem Cover der deutschen "Vogue". Der Auftritt stellte Lenis Eintrittskarte in die Modelwelt dar, über Nacht wurde die Tochter des Mega-Stars weltbekannt.

Seither geht es für Leni karrieretechnisch steil bergauf. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Covers folgte ihr erstes eigenes Titelbild auf dem "Hunger Magazine" ohne Mama Heidi im Rückhalt, abgelichtet von Star-Fotograf Rankin. Mittlerweile ziert sie regelmäßig Cover bekannter Magazine wie der "Glamour", der russischen "Elle" und des "Rollacoaster"-Magazins. Und Leni scheint ein wahres Allround-Talent zu sein und nicht nur als Fotomodel zu überzeugen.

Laufstege, Werbekampagnen und eigene Kollektionen

Im Januar 2021 eröffnete sie als Newcomerin erstmals die Berliner Fashion Week, es folgten Laufsteg-Jobs für das Modelabel "Dolce & Gabbana" in Venedig und Anfang 2022 zog Leni sogar ihre erste Kampagne für "Dior" an Land. Weitere Deals ließen nicht lange auf sich warten: "ghd Hair", "intimissimi" und "About You" können von der 19-Jährigen nicht genug bekommen und buchen sie regelmäßig für Werbe- und TV-Auftritte.

Ihre erste Modekollektion hat das Newcomer-Model mittlerweile auch schon kreiert: 2021 präsentierte sie eine "Streetwear"-Linie mit "About You", auch mit "Deichmann" und "Fila" arbeitet Leni seit 2023 zusammen und präsentiert ihre eigene Schuhkollektion. Kein Wunder, dass Klum ihrem kleinen Stern bereits auch einen Auftritt in ihrer TV-Show "Germany's Next Topmodel" als Gastjurorin einräumte. Im Halbfinale der 17. Staffel sah man Leni das erste Mal in der Jury, es wurde gemunkelt, dass sie das Format ihrer Mutter irgendwann mal übernehmen würde.

Auch ohne Mama Heidi ein Star

Dass das "ihr Ding" sein könnte, hatte sie bereits in einem Interview mit "Cosmopolitan" verraten. Zuvor müsse sie aber erst ihre Sprachkenntnisse verbessern. "Ich nehme zwar schon Unterricht, aber ich möchte, dass mein Deutsch perfekt ist, bevor ich eine deutsche Fernsehshow übernehme", stellt Leni klar.

Lenis Karriere steht also so gut wie nichts im Weg. Auch ohne Klum behauptet sich die 19-Jährige in der Modebranche, auf Instagram folgen dem Newcomer mehr als 1,7 Millionen Menschen, die sie vor allem für ihre natürliche und authentische Art schätzen. Denn genau das scheint die Brünette auszumachen. In einem Interview mit der "Vogue" verrät Leni, dass sie schon mit zwölf Jahren erste Angebote erhalten habe. Damals sei Heidi aber strikt gegen eine Karriere gewesen, erzählt sie und räumt ein: "Inzwischen verstehe ich, dass es zu früh gewesen wäre."

Lenis buntes Leben: Modeln, Studium und Patchwork-Familie

Neben dem Modeln hat Leni aber noch andere Visionen für ihre Zukunft. Die 19-Jährige hat 2022 ihren Abschluss an der High School gemacht, am College in New York studiert sie seit Herbst vergangenen Jahres Innenarchitektur. Dafür brauche sie aber ein gutes Zeitmanagement sagt sie im Gespräch mit der "Cosmopolitan". Instagram, das Modeln und ihr Studium unter einen Hut zu bekommen sei eine große Herausforderung.

Viel Zeit verbringt das Model auch mit ihrer Familie. Als Tochter von Formel-1-Manager Flavio Briatore ist Leni nämlich in einer Patchwork-Familie groß geworden und hat auch zu ihrem leiblichen Vater eine gute Beziehung. Erst kürzlich verbrachte sie mit ihrem Vater, ihrem Halbbruder Nathon und Briatores Ex-Frau Elisabetta einen gemeinsamen Urlaub.

"Olumi" als Hommage an Seal

Als Heidi Klum Leni 2004 in New York zur Welt brachte, war sie mit Briatore nicht mehr zusammen, da sie sich noch während ihrer Schwangerschaft in den britischen Sänger Seal verliebte. Nach der Hochzeit mit Seal im Jahr 2005, adoptierte der Sänger Leni. Ihr nigerianischer Zweitname Olumi soll an die afrikanischen Wurzeln ihres Stiefvaters erinnern.

Auch aus Heidis Ehe hat Leni drei Halbgeschwister: Ihr Bruder Henry kam 2005 zur Welt, ein Jahr später folgte Sohn Johan und seit 2009 ist Leni Schwester der heute 14-jährigen Lou. Mit Heidis neuem Mann Tom Kaulitz versteht sich die 19-Jährige übrigens auch gut. Die beiden haben sich sogar ein Freundschafts-Tattoo auf der Fingerinnenseite stechen lassen.

Seit 2021 hat Leni einen Freund, mit dem sie regelmäßig Pärchen-Bilder auf Instagram teilt. Als Sprössling einer russischen Zarenfamilie ist der junge Mann in Los Angeles nicht unbekannt. Sein Vater ist ein bekannter Fotograf, seine Mutter eine erfolgreiche Künstleragentin in Hollywood. Im Oktober 2021 zeigte sich das Paar bei der Filmpremiere von "The Harder They Fall" erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Einsatz für mehr Diversität in der Modewelt

Übrigens möchte sich Leni wie Klum selbst für mehr Diversität im Model-Business einsetzen. Mit einer Körpergröße von nur 1,63 Metern entspricht die Halb-Italienerin nicht den typischen Model-Maßen. Darin sieht sie aber die Chance, zur Veränderung in der Modewelt beizutragen. Im Gespräch mit "Bunte" sagt sie: "Ich selbst bin 1,63 Meter groß und beweise damit, dass die Modewelt sich verändert. Und ich bin wirklich sehr stolz, ein Teil dieser Veränderung zu sein."

