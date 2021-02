Passend zum Valentinstag hat Leni Klum auf Instagram Fotos von ihrem Freund gepostet. Wie lange die beiden schon zusammen sind und was ihr Opa Günther Klum davon hält.

Den Weg in die Öffentlichkeit wagte Leni Klum zum ersten Mal Ende vergangenen Jahres. Damals veröffentlichte die deutsche "Vogue" das Titelbild ihrer Januar-Ausgabe, das Heidi Klum mit der 16-jährigen Leni zeigt. Ein neuer Star war geboren, denn seitdem ist das Interesse an der ältesten Tochter der GNTM-Chefin nicht abgeflacht.

Leni Klum zeigt ihren Freund bei Instagram

Nachdem Leni Klum bei der Fashion Week Berlin ihr Laufsteg-Debüt gegeben hatte, ist sie mittlerweile wieder zurück in Los Angeles, was auch heißt: Sie ist zurück bei ihrem Freund Aris Rachevsky. Die beiden sollen seit einigen Monaten liiert sein. Opa Günther Klum hat den jungen Mann bereits kennengelernt. "Die Leni hat ihn mir vor einiger Zeit kurz vorgestellt – als wir über FaceTime miteinander gesprochen haben. Sie meinte plötzlich: 'Hier ist übrigens mein Freund.' Er machte einen netten Eindruck. Mal schauen, was sich da entwickelt", sagte er kürzlich der "Bild"-Zeitung.

Und auch auf Instagram zeigt das angehende Model ihn immer häufiger. Am Valentinstag postete sie zwei Bilder von Aris in ihrer Story, schrieb dazu unter anderem "Ich liebe dich". Und auch Aris teilte ein Foto von sich und Leni Klum auf seinem Profil.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Expertin in Sachen Social-Media-Liebeserklärungen ist Lenis berühmte Mutter. Immer wieder postet Heidi Klum Fotos und Videos von sich und Ehemann Tom Kaulitz, aus dem Ehebett, von gemeinsamen Urlauben, Schnappschüsse aus dem Familienalltag. Von Kritikern wird sie für ihre Offenherzigkeit regelmäßig kritisiert.

Und doch hat Klum so selbst in der Hand, was sie aus ihrem Privatleben teilt und was nicht. Auch was den Spagat zwischen öffentlicher Inszenierung und Schutz des Intimlebens angeht, wird sie ihrer Tochter viele Tipps mit auf den Weg geben können.

