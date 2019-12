"Ein weiteres Jahr, in dem ich mit dir durch dieses Leben tanze, meine Liebe. Das Beste kommt noch."

Mit diesen Worten gratulierte Sänger Lenny Kravitz (55, "Are You Gonna Go My Way") seiner Tochter Zoë Kravitz zum 31. Geburtstag. Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto aus vergangenen Zeiten. Auf dem Bild ist die Schauspielerin als kleines Mädchen zu sehen. Papa Lenny hält sie stolz auf seinem Arm und wagt ein kleines Tänzchen mit ihr. Zoë stammt aus Kravitz' Ehe mit Lisa Bonet (52, "Die Bill Cosby Show"). Die beiden waren von 1987 bis 1993 verheiratet. Zoë arbeitet erfolgreich als Schauspielerin, war unter anderem in der preisgekrönten Serie "Big Little Lies" zu sehen. Im neuen "Batman"-Streifen wird sie die Rolle der Catwoman übernehmen.