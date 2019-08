Am 27. Juli hat Sängerin Leona Lewis (34, "Bleeding Love") ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. In der Toskana gab sie ihrem Verlobten, dem Deutschen Dennis Jauch, das Jawort. Laut Wochenmagazin "Hello!" waren rund 180 Gäste bei den Feierlichkeiten anwesend. Und auch die Fans der 34-Jährigen können nun endlich einen "kleinen Einblick in unseren speziellen Tag" erhaschen, wie die Sängerin bei Instagram schreibt. Dort veröffentlichte sie ein romantisches Hochzeitsvideo.

Einer hat gefehlt

So glücklich und unbeschwert Lewis und ihr frisch angetrauter Mann auf den Bewegtbildern auch wirken mögen, leicht waren die vorherigen Tage nicht. "Die vergangenen Wochen waren die schwerste Zeit, die Dennis und ich zusammen durchgestanden haben", lauten die Worte der Sängerin in den sozialen Medien. Jauchs Vater Lutz konnte die Hochzeit der beiden nicht miterleben, er starb drei Wochen zuvor. Dennoch sei er "in jedem Moment an diesem Tag" bei ihnen gewesen, so die Sängerin.