Erst am 7. Juni 2018 gaben sich Ex-Bachelor Leonard Freier (34) und seine Caona ganz romantisch im Schloss Wolkow in der Nähe von Berlin das Jawort. Etwas mehr als zehn Monate später scheint der Haussegen aber schon gewaltig schief zu hängen: "Ja, wir kämpfen um unsere Ehe. Die Situation ist aktuell nicht sehr einfach", sagte der 34-Jährige nun gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Wir stecken in einer schwierigen Phase", erklärt der 34-Jährige weiter. Nach ihrer Traumhochzeit hätten sie "einfach so weitergemacht, wie wir es vorher gemacht haben". Das habe sich als ein Fehler herausgestellt: "Wir haben uns inzwischen jeder für sich in völlig andere Richtungen entwickelt", so Freier gegenüber "Bild". Erst vor knapp einer Woche besuchte das Paar gemeinsam die Premiere zu "The Band - Das Musical" in Berlin und gab sich dabei noch ganz verliebt.

Eine Therapie soll die Ehe retten

Um die Ehe zu retten, will das Paar demnächst bei einem Therapeuten Hilfe suchen. "Ich habe mein Leben inzwischen umgekrempelt, bin trotz meines Berufs mindestens dreimal die Woche daheim und gehe nicht mehr auf Abendveranstaltungen", so Freier. Geholfen hat dieser Lebenswandel aber offenbar nicht - dennoch habe er die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Es wäre sehr schade, wenn wir es nicht schaffen würden."

Leonard Freier war 2016 als Kandidat der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt geworden. Kurz zuvor hatte sich der Versicherungsfachmann nach sechs Jahren Beziehung von seiner jetzigen Ehefrau getrennt. Einige Zeit später kamen sie aber wieder zusammen. Gemeinsam sind die beiden außerdem bereits Eltern einer Tochter.