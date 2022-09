von Jessica Kröll Erst vor wenigen Wochen wurde die Trennung von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio und Camila Morrone bekannt. Jetzt soll der Superstar schon wieder ein anderes Model daten. Und die ist – Überraschung – sogar älter als 25.

Die Trennung kam überraschend. Ende August wurde bekannt, dass sich Hollywood-Star Leonardo DiCaprio nach vier Jahren Beziehung von seiner Model-Freundin Camila Morrone getrennt hat. Was für Schmunzler sorgte: Im Juni feierte das Model ihren 25-jährigen Geburtstag. Und wer das Liebesleben des Schauspielers verfolgt, dem fällt auf: Seine Freundinnen sind niemals älter als 25 Jahre.

Doch das soll sich jetzt geändert haben. Denn wie unter anderem „Page Six“ berichtet, soll der 47-Jährige mit dem 27-jährigen Model Gigi Hadid anbandeln. Die beiden sollen Samstagabend auf einer exklusiven Party in einem Loft im New Yorker Stadtteil Soho gesichtet worden sein. "Leo war mit seinen männlichen Freunden da und Gigi mit ihren Model-Freunden und sie hingen alle an einem Tisch ab", wird eine Quelle zitiert.

Die "Daily Mail" veröffentlichte Bilder auf denen das Paar zu sehen ist, wie es sich gegenüber sitzt und vertraut die Köpfe zusammensteckten.

Gerüchte über Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid gibt es schon länger

Die Gerüchte über Hadid und DiCaprio kursieren schon seit Monaten. Sie kamen auf, nachdem sie im Juli zusammen bei der Eröffnung eines Privatclubs gesehen wurden. Eine andere Quelle erzählte „Page Six“, dass sie DiCaprio und Hadid auch im August dort zusammen abhängen sahen.

Er gilt als begehrtester Junggeselle Hollywoods: Schauspieler Leonardo DiCaprio. Allein ist DiCaprio meistens trotzdem nicht. Die Frauen geben sich bei dem Amerikaner mehr oder weniger die Klinke in die Hand. Dabei bevorzugt der 47-Jährige stets denselben Typ: Groß und schlank sollte sie sein, jung und blond und sowohl in Unterwäsche als auch auf dem roten Teppich eine gute Figur machen.

Das Magazin „People“ berichtete ebenfalls vergangene Woche, dass DiCaprio und Hadid dabei sind, sich "kennenzulernen".

Dabei ist Hadid nicht nur älter als 25, sondern auch in anderer Hinsicht ein neuer Typ für DiCaprio. Das hübsche Model ist auch Mutter. Zusammen mit dem ehemaligen „One Direction“-Sänger Zayn Malik hat sie eine zweijährige Tochter. Das Paar war seit 2015 liiert und trennte sich im Oktober vergangenen Jahres. Zudem ist sie ziemlich gut gebucht, macht eine steile Karriere und hat gerade ihre eigene Bekleidungslinie "Guest in Residence" auf den Markt gebracht.

