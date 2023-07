Sind sie ein Paar oder nicht? Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid sollen schon wieder zusammen gesichtet worden sein. Ein Insider behauptet: "Sie sind zusammen."

Die Gerüchte um Schauspieler Leonardo DiCaprio und Model Gigi Hadid gehen weiter. Wie "Page Six" berichtet, sollen die beiden zwei Abende hintereinander zusammen in den Hamptons gefeiert haben. Das Portal zitiert sogar einen Beobachter mit den Worten: "Sie sind zusammen."

"Die Art und Weise, wie sie miteinander sprachen. Man konnte die Energie spüren"

Demnach hätten die beiden Stars am vergangenen Wochenende dieselben Partys besucht. Am Samstag die jährliche Feier des Tech-Gurus David Rosenberg in Bridgehampton, am Sonntag dann die "Fourth of July"-Party des Tao-Group-Gründers Marc Packer. Laut "Page Six" waren DiCaprio und Hadid mit einer Gruppe unterwegs. Schon länger heißt es, dass sie denselben Freundeskreis hätten.

Zu Ehren von Karl Lagerfeld Weiße Katzen, dunkle Kontraste und reichlich Glamour – die Met-Gala 2023 in Bildern 1 von 24 Zurück Weiter 1 von 24 Zurück Weiter Anna Wintour und Bill Nighy Die Gastgeberin des Abends, Anna Wintour, läutet zusammen mit Schauspiellegende Bill Nighy den Abend ein. Mehr

"Die Art und Weise, wie sie miteinander sprachen. Man konnte die Energie spüren", zitiert das Portal den Beobachter. Er sei sich sicher: "Sie sind zusammen." In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Liebes-Gerüchte um den Schauspieler und das Model. Im September 2022 hatten mehrere Medien berichtet, dass die beiden bereits mehrmals zusammen auf Partys gesichtet wurden. Bereits damals hieß es, sie seien ein Paar. Auch im Februar, Mai und im Juni sollen sie gemeinsam bei Events beobachtet worden sein.

Quelle: "Page Six"