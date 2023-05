Auch in Cannes sollen sich die Wege von Leonardo DiCaprio und Irina Shayk kreuzen. Schon im April wurden sie gemeinsam gesichtet.

Gute Freunde - oder vielleicht doch mehr? Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) und Model Irina Shayk (37) sollen nach ihrem Treffen beim Coachella-Festival auch während des Filmfestivals von Cannes Zeit miteinander verbringen.

Sie besuchten dieselben Events

Wie die britische "Daily Mail" schreibt, besuchten beide Stars am 22. Mai die Geburtstagsfeier von Model Naomi Campbell (53). An dem Abend trug Irina Shayk einen Hauch von Nichts: Ihr durchsichtiges Kleid legte den Blick auf ihre Dessous frei. "Einfach mal machen", schrieb sie zu dem mutigen Look auf ihrer Instagram-Seite. Zu übersehen war sie bei dem Event also nicht. Zudem, so die "Daily Mail", sei das russische Model auch bei der Premiere von Leonardo DiCaprios Film "Killers of the Flower Moon" erschienen.

Ist das alles nur Zufall? Fest steht: Beide kennen sich schon lange und gelten als gute Freunde. Doch seit sie im April bei einer Coachella-Party zusammen gesichtet wurden, kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Das Klatschportal "Page Six" der "New York Post" hatte darüber berichtet, dass die beiden zusammen mit einer Gruppe von Samstag auf Sonntag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hätten. Auf Fotos von der Party, die "Page Six" veröffentlichte, waren Shayk und DiCaprio nah aneinander stehend zu sehen.

Irina Shayk und Leonardo DiCaprio sind offiziell beide Single

Beide gelten derzeit als Single. Der Schauspieler hatte zuletzt Anfang April Gerüchte um eine Beziehung mit der britischen Moderatorin Maya Jama (28) dementiert. Außerdem wurde er immer mal wieder mit Model Gigi Hadid (28) in Verbindung gebracht. Zuletzt wurden sie auf derselben Oscar-Aftershow gesehen. DiCaprios letzte offizielle Beziehung mit Model Camila Morrone (25) endete nach vier Jahren im Sommer 2022.

Irina Shayk lebt seit 2019 getrennt von Schauspieler Bradley Cooper (48), mit dem sie Tochter Lea (6) hat. Ende 2022 gab es Gerüchte um ein Liebes-Comeback, nachdem sie mehrmals gemeinsame Fotos auf Instagram gepostet hatte.