Drei Hollywood-Größen live in Aktion erleben? Diese Chance bieten nun Leonardo DiCaprio (45, "Titanic"), Robert De Niro (76, "Taxi Driver") und Regisseur Martin Scorsese (77) ihren Fans. Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Männer die "All in Challenge" ins Leben gerufen. Sie sammeln Spenden, "um sicherzustellen, dass jede bedürftige Familie in dieser kritischen Zeit Zugang zu Nahrungsmitteln erhält", erklärt DiCaprio bei Instagram.

Wohltätigkeit wird belohnt

"Unsere schwächsten Gemeinschaften brauchen unsere Unterstützung heute mehr denn je", führt der Oscar-prämierte Schauspieler weiter aus. Gemeinsam rufen er und De Niro zu wohltätigem Handeln auf - das sich für die Spender durchaus bezahlt machen könnte. "Wir möchten Euch eine Statistenrolle anbieten, mit der Möglichkeit, einen Tag am Set mit uns zu verbringen und die Premiere zu besuchen", so DiCaprio.

Wovon er spricht? Erstmals stehen er und De Niro gemeinsam für einen Scorsese-Film vor der Kamera. "Killers of the Flower Moon" soll laut Angaben des Regisseurs ein Western werden, Anfang der 1920er-Jahre spielen und die mysteriöse Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstammes in den Mittelpunkt stellen.

Matthew McConaughey zieht mit

Der Aufruf der beiden Hollywood-Größen via Instagram hat bereits einen weiteren namhaften Unterstützer an Land gezogen. Auch Schauspieler Matthew McConaughey (50, "Interstellar") möchte seinen Teil zu der Aktion beitragen. Im Gegenzug für eine Spende bietet er seinen Fans die Chance auf einen gemeinsamen Ausflug mit ihm. Das Ziel: ein Spiel des Football-Teams Texas Longhorns in der kommenden Saison.