Model Erin Heatherton ist unter der Haube. Das hat die Ex-Freundin von Schauspieler Leonardo DiCaprio via Instagram verkündet.

Erin Heatherton (33), Ex-Freundin des Schauspielers Leonardo DiCaprio (48), ist unter der Haube. Via Instagram hat das Supermodel verkündet, mit seinem Partner Karol Kocemba den Bund fürs Leben geschlossen zu haben. "Die beste Woche meines Lebens", schwärmt sie und teilt ein Video von der romantischen Hochzeitsfeier.

Erin Heatherton lässt sich hochleben

Die Party fand demnach in einem riesigen Zelt statt. Der Clip zeigt, wie Hochzeitsgäste das Paar auf Stühlen hochheben, während andere jubeln. Heatherton strahlt in ihrem fließenden Hochzeitskleid samt Korsett-Oberteil über beide Ohren. Ihr hellblondes Haar hatte sie zu einem lockeren Dutt hochgesteckt, ein paar lose Strähnen umspielten ihr Gesicht. Stars und Freunde des Paares haben bereits unter dem romantischen Video ihre Glückwünsche hinterlassen. So schrieb Model-Kollegin Anne Vyalitsyna (36): "Glückwunsch, du Schönheit! Ich sende eurer Familie so viel Liebe!"

Im März 2022 wurde die Verlobung der beiden bekannt. "So glücklich!", schrieb Heatherton damals auf Instagram und veröffentlichte ein Foto, auf dem sie ihren funkelnden Ring zur Schau stellte. Das Model lief von 2010 bis 2013 für die berühmte Unterwäschemarke "Victoria's Secret" über den Laufsteg. Ab 2011 war sie für knapp ein Jahr mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio liiert.