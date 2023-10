Nach dem Schulabschluss geht es für sie zum Militär: Die spanische Kronprinzessin Leonor muss eine dreijährige Ausbildung bei Heer, Marine und Luftwaffe absolvieren. Zum Auftakt leistete sie den Fahneneid.

Die spanische Kronprinzessin Leonor hat gut sieben Wochen nach Beginn ihrer militärischen Ausbildung den Fahneneid geleistet. Bei der Zeremonie in der Militärakademie in Saragossa wurde die 17-Jährige am Samstag zusammen mit über 400 weiteren Soldatinnen und Soldaten vereidigt. Als die Kronprinzessin in Galauniform als erste die spanische Fahne küsste, zeigte sich Mutter Letizia sehr bewegt, wie die Kameras des Fernsehsenders RTVE zeigten. Zuvor waren die Rekruten von Leonors Vater, König Felipe VI., begrüßt worden.

Leonor von Spanien bei der Zeremonie in der Militärakademie in Saragossa © Carlos Alvarez / Getty Images

Kronprinzessin Leonor verzichtet auf Monatssold von 400 Euro

Leonor hatte ihre militärische Ausbildung in Saragossa am 17. August begonnen. Das spanische Verteidigungsministeriums teilte mit, dass sie bis 2026 in allen drei Waffengattungen (Heer, Marine und Luftwaffe) ausgebildet werde. Nach der Allgemeinen Militärakademie in Saragossa, die das spanische Pendant zur britischen Royal Military Academy Sandhurst ist, wird sie die Marineschule besuchen und ihre Ausbildung an der Allgemeinen Luftakademie abschließen. Die Kronprinzessin werde auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichten, hieß es. Untergebracht ist sie in einer Unterkunft mit bis zu zwölf anderen Studentinnen und Studenten.

Im Juli sagte Leonor am Rande einer Preisverleihung, dass sie sich darauf freue, bald Kadettin zu sein. "Ich habe gerade die High School abgeschlossen und beginne nun eine neue Etappe mit einer militärischen Ausbildung. Ich bin glücklich, weil ich weiß, wie sehr die Spanier unsere Streitkräfte schätzen. Es ist ein wichtiger Moment in meinem Leben, und ich bin sehr aufgeregt und entschlossen, weiter zu lernen und mein Bestes zu geben", erklärte sie.

Leonor wird am 31. Oktober volljährig. Sie hatte die Königsresidenz Palacio de la Zarzuela nordwestlich von Madrid bereits im Spätsommer 2021 verlassen, um nach Wales zu gehen. Dort hatte sie im UWC Atlantic College an der südwalisischen Küste unweit von Cardiff ihre Schulausbildung fortgesetzt und im Sommer abgeschlossen.

Eine Militärausbildung in Spaniens Königshaus ist nicht zuletzt deshalb üblich, weil der König oder die Königin zugleich das Oberkommando des Militärs innehat. Auch König Felipe absolvierte zwischen 1985 und 1988 eine dreijährige militärische Ausbildung.