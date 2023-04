Amira und Oliver Pocher haben in ihrem gemeinsamen Podcast über die Gerüchte um Sharon Battiste und Christian Polanc gesprochen.

Tanzshow "Er hat nicht gestunken": Amira Pocher mischt sich in "Let's Dance"-Streit ein – und wirft Sharon Battiste Ausreden vor

von Tina Pokern Die Gerüchte über die schlechte Stimmung zwischen dem "Let's Dance"-Tanzpaar Sharon Battiste und Christian Polanc ebben nicht ab. Vor allem Battiste muss viel Kritik einstecken – nun teilt auch noch Amira Pocher gegen die Bachelorette aus.

Es will keine Ruhe einkehren um das "Let's Dance"-Tanzpaar Sharon Battiste und Christian Polanc. Seit Wochen wird im Netz gegen die beiden gestänkert. Die Bachelorette und der Tänzer sollen einfach nicht miteinander klarkommen. Mehrere Versuche der beiden, die Gerüchte zu entkräften, fruchteten nicht. Jetzt mischt sich auch noch Amira Pocher in die Chose ein – und verteilt einen Seitenhieb an Battiste.

Amira Pocher ist das Tanzparkett bei "Let's Dance" nicht fremd. Sie selbst war in der 15. Staffel der Show mit von der Partie, tanzte damals mit Massimo Sinató. In der neuesten Podcastfolge von "Die Pochers" kommentierte sie nun die ein oder andere Schlagzeile. So soll sich Battiste gerüchteweise über Polancs Schweißgeruch echauffiert haben, habe sogar einen Partnerwechsel gefordert, wie "Bild" berichtete. Der Tänzer selbst nannte die Gerüchte auf Instagram damals "Kinderkacke und Sensationsmacherei".

Amira Pocher wittert Vorwand

"Hat Christian Polanc nun gestunken?", hakte Oliver Pocher im Podcast gewohnt provokativ bei seiner Frau nach. Amira Pocher war Polanc selbst in der Show nahegekommen, hatte eine Woche lang mit ihm getanzt. Von üblen Gerüchen aber wusste sie nichts zu berichten. "Er hat nicht gestunken", meinte sie und spekulierte in eine ganz andere Richtung.

So könne sie sich vorstellen, dass es sich dabei vielmehr um einen Vorwand gehandelt habe, mit dem Battiste einen Partnerwechsel habe erreichen wollen. Sie wisse, dass Christian Polanc "sehr streng" sei "und es sicherlich in der Vergangenheit die eine oder andere Partnerin gegeben hat, die nicht so gut mit ihm klargekommen ist". Aber darin sieht Amira Pocher nichts Ungewöhnliches, schließlich kennen sich die Tanzpartner vor der Show nicht.

Eine dieser wenig glücklichen Tanzpartnerinnen von Polanc war wohl Schlagersängerin Vanessa Mai. "Ich bekam einen Tanzpartner, zu dem ich anfangs keinen Draht hatte", zitierte "OK! Online" aus Mais Biografie "I do it Mai way". Mai habe das Gefühl gehabt, dass der Vibe zwischen den beiden "nicht optimal war".

