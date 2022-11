2. November 2022

Mode-Queen Letizia von Spanien mit Loch im Rock

Königin Letizia von Spanien gehört zu den bestangezogenen Royals weltweit. Umso verwunderlicher ihr neuester Look. Denn zu einem Film-Festival in Navarra erscheint die 50-Jährige in einem schwarzen Langarm-Shirt und einem Midi-Rock mit Vichy-Muster. Schön dezent – könnte man meinen. Doch bei den großen Schritten der Königin offenbart sich, dass der Rock von H&M über ein großes Loch verfügt, das das Knie der Königin zeigt. Auf den Bildern des Modehauses ist das Hingucker-Detail ebenfalls zu sehen, also keine spezielle Änderung für die Königin. Im Netz zeigen sich die Royal-Fans teils begeistert, teils entsetzt. Eins bleibt die Fashion-Queen einmal mehr: im Gespräch.

