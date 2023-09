Dominic West und Olivia Williams als Charles und Camilla in der fünften Staffel von "The Crown".

Die Hochzeit des heutigen Königs Charles III. mit seiner Gattin Camilla wird in der letzten Staffel von "The Crown" eine Rolle spielen.

Einer der Handlungsstränge der letzten Staffel des Netflix-Hits "The Crown" dreht sich um die Hochzeit des heutigen König Charles III. und seiner Ehefrau, Königin Camilla, im April 2005. Das hat der Streamingdienst unter anderem bei Instagram bestätigt.

"Nach sechs Staffeln, sieben Jahren und drei Besetzungen geht 'The Crown' später in diesem Jahr zu Ende", heißt es in dem Beitrag, der auf dem Konto der Show und dem britischen Netflix-Account veröffentlicht wurde. Bald wolle der Streamingdienst weitere Informationen preisgeben, mit dem Bild wolle man aber schon einmal andeuten, was in der finalen Staffel passieren wird. Auf der Aufnahme, bei der es sich wohl um eine Szene aus der Serie handelt, ist ein Gottesdienstheftchen zu sehen.

Vor mehreren Monaten hatte es bereits Berichte gegeben, dass die sechste und letzte Staffel von "The Crown" wohl mit der Hochzeit von Charles und Camilla enden wird. Man hoffe angeblich, dass dies Kritiker der Serie verstummen lasse, hatte die britische "Daily Mail" im April unter Berufung auf anonyme Quellen bei Netflix geschrieben.

Der Tod von Prinzessin Diana wurde "behutsam" umgesetzt

Auch der Tod von Prinzessin Diana (1961-1997), der ersten Ehefrau von Charles sowie Mutter von Prinz William und Prinz Harry, wird in den neuen Folgen thematisiert. Suzanne Mackie, leitende Produzentin von "The Crown", adressierte Bedenken der Royal-Fans im August auf dem Edinburgh TV Festival. Es habe "ein sehr, sehr sorgfältiges, langes, langes Gespräch" darüber gegeben, erklärte sie laut eines Berichts der "BBC". Am Ende werde das Publikum sein Urteil fällen, sie denke aber, dass es "sehr behutsam und durchdacht umgesetzt" worden sei.

Diana wird in den beiden letzten Staffeln von Elizabeth Debicki gespielt. Dominic West gibt im Finale erneut den damaligen Prinzen Charles, Olivia Williams verkörpert Camilla. Ein genaues Startdatum ist bisher nicht bekannt.