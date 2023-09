Bushido hat in einem Podcast angekündigt, dass er eine letzte Tour für 2024 plant. Seine gesamte Familie soll mit dabei sein.

Bushido (44) hat in seinem Podcast "Backstage" mit Peter Rossberg kürzlich angekündigt, dass er kommendes Jahr wieder auf der Bühne stehen wird - was gleichzeitig einen Abschied bedeuten könnte. "Ich habe so einen Bock auf Tour zu gehen", erklärte der Rapper. "Ich war schon lange nicht mehr, aber ich glaube, ich werde nächstes Jahr ein allerletztes Mal auf Tour gehen. Die letzte Tour meines Lebens." Dabei wolle er in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart, Leipzig, Wien, Zürich und Oberhausen auftreten.

Auf Tour muss der Musiker nicht auf seine Familie verzichten, wie Anna-Maria Ferchichi (41) jetzt in einer Instagram-Story ihren Followerinnen und Followern erklärte. Auf die Frage "Wenn dein Mann nächstes Jahr auf Tour geht, sind die großen Kinder und du manchmal dabei?" antwortete sie mit: "Klaro, die gesamte Familie. Inklusive Drillingsmäuse." Mit dem Emoji eines gebrochenen Herzens fügte sie zudem an: "Es wird Papas letzte Tour sein."

"Letzte Tour will ich mir nicht nehmen lassen"

Bushido, der mit seiner Familie in der Wahl-Heimat Dubai lebt, betonte im Podcast, dass ihn Sicherheitsbedenken nicht davon abbringen werden, in Deutschland aufzutreten. "Dann wird das so gemacht, dass es sicher ist. Punkt. Geht nicht, gibt's nicht", stellte der Rapper klar. "Die letzte Tour meines Lebens will ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe Bock drauf, die Leute haben Bock drauf. Dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen, der Vorhang fällt und du hast das Mikrofon in der Hand - das kann man nicht beschreiben. Das ist krass."

Laut eigener Aussage war Bushido vor sieben Jahren das letzte Mal auf Tour. Er habe immer gerne live gespielt, doch durch die Menschen, die mit ihm auf Tour gewesen seien, sei es "schlimm und fürchterlich" und "nicht zum Aushalten" gewesen. "Irgendwann ging es auch in die Richtung, dass ich gar nichts mehr zu melden hatte. [...] Das ganze Drumherum war unangenehm. Die Tour war letztendlich so ein traumatisches Erlebnis, dass ich das jetzt auch ein bisschen weggeschoben habe und natürlich die letzten Jahre auch andere Dinge zu erledigen hatte."

Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, ist seit 2012 mit Anna-Maria Ferchichi verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder. Anna-Maria Ferchichi brachte einen weiteren Sohn mit in die Ehe.