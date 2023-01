Benedikt XVI. verstarb am 31. Dezember.

Der Leichnam des emeritierten Papsts Benedikt XVI. befindet sich derzeit in einem Kloster im Vatikan aufgebahrt.

Die sterblichen Überreste des emeritierten Papsts Benedikt XVI. liegen derzeit im Koster "Mater Ecclesiae" im Vatikan aufgebahrt. In die Hände des Verstorbenen wurden ein Rosenkranz sowie ein Kreuz gelegt. Ab dem kommenden Montag (2. Januar) soll der Leichnam dann noch im Petersdom aufgebahrt werden, ehe am Donnerstag (5. Januar) die Beerdigung stattfindet.

Joseph Ratzinger, wie Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen hieß und am 31. Dezember mit 95 Jahren verstorben war, wird am 5. Januar 2023 ab 09:30 Uhr in Rom beerdigt. Sein Nachfolger, Papst Franziskus (86), werde die Leitung der Totenmesse übernehmen, wie "Vatican News" unter Berufung auf das vatikanische Presseamt berichtet.