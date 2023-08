Wie geht eine betroffene Frau mit einer Brust-OP um? Sarah Ferguson, die Ex-Schwägerin von König Charles, nimmt die todernste Sache mit Humor.

Sarah "Fergie" Ferguson, Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, hat nach ihrer Krebs-Operation ihre neue linke Brust "Derek" getauft. "Ich bin gerade dabei, mich mit meinem neuen besten Freund zu meiner Linken zu arrangieren, er heißt Derek", sagte die 63-Jährige in ihrem Podcast. "Er ist sehr wichtig, weil er mir das Leben gerettet hat." Derek sei sehr "keck". "Der arme Eric auf der rechten Seite ist ziemlich traurig, weil er nicht so keck ist wie Derek auf der linken Seite, aber ich werde Eric ins Gleichgewicht bringen, keine Sorge."

Auf die Frage ihrer Co-Moderatorin Sarah Thomson, wie sie auf den Namen gekommen sei, antwortete die Herzogin von York: "Ich weiß es nicht. Es hat mich einfach zum Lachen gebracht, dass ich jetzt einen Freund habe, der die ganze Zeit bei mir ist und mich wie ein Schild beschützt." Die Ex-Schwägerin von König Charles III. sagte, sie fühle sich nach ihrer Operation schon viel besser. Sie wolle während ihrer Erholungszeit aber nicht verreisen.

Der Mutter der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie war Ende Juni bei einer Operation eine Brust entfernt worden, nachdem bei einer Routine-Untersuchung Brustkrebs bei ihr festgestellt worden war.