Anna Wilken teilt ihre Freude über ihre Schwangerschaft auf Instagram und muss dafür negative Kommentare einstecken. Nun wehrt sich die Influencerin.

Influencerin Anna Wilken (26) wehrt sich gegen negative Kommentare nach ihrer Schwangerschaftsbekanntgabe in der zwölften Woche. Nachdem Instagram-Nutzer sie unter ihrem Posting für die frühe Bekanntmachung kritisierten, weil sie bereits eine Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche gehabt haben soll, schrieb sie in einer Story am Montag: "Ich hatte meine letzte Fehlgeburt aufgrund von 2 Trisomien, die unser Baby hatte, aber nicht, weil es vor der 12. Woche Menschen wussten."

Es sei ekelhaft, einem Menschen, der etwas Positives verkünde, Schlechtes zu wünschen, sagte die Ex-Teilnehmerin von Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel" (ProSieben) in einer weiteren Story.

Wilken lässt ihre Follower schon seit Jahren an Versuchen einer künstlichen Befruchtung teilhaben. Sie hat außerdem Bücher über ihre Endometriose, eine Unterleibserkrankung, geschrieben.

Am Sonntag hatte die Influencerin auf Instagram mitgeteilt: "Unsere künstliche Befruchtung hat geklappt. Beim Schreiben dieser Sätze kugeln ein paar Tränen - vor absoluter Freude."