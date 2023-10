Baby-News bei GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi. Die griechisch-deutsche Actrice und ihr Ehemann Tom Beck freuen sich aufs zweite Kind.

Schöne Nachrichten bei Schauspielerin Chryssanthi Kavazi - die 34-Jährige und ihr Ehemann, Musiker und Schauspieler Tom Beck (45), werden zum zweiten Mal Eltern. Das verkündete Kavazi in einem Instagram-Post: "Kleiner Beck Nummer 2, wir können es nicht abwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen", steht in großen Buchstaben auf einer Zeitung, die sie in dem Post vor sich hält. Darunter ist ihr deutlich gewölbter Bauch zu sehen.

Ein weiteres Foto zeigt die komplette Familie Beck - inklusive dem gemeinsamen Sohn, der bald ein Geschwisterchen bekommt. Alle drei halten sich jeweils die Zeitung vor das Gesicht.

Unter der freudigen Verkündung sammeln sich inzwischen viele Glückwünsche. So schreibt beispielsweise Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld: "What? Herzlichen Glückwunsch! Bestes Foto und Nachricht ever - alles Liebe euch!" Susan Sideropoulos kommentierte mit den Worten: "Ist das schön. Freue mich von Herzen und schicke ne feste Umarmung".

Instagram-Post