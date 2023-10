Welches Kostüm hat sich Heidi Klum dieses Jahr überlegt? Die Stunde der Wahrheit rückt näher.

Halloween-Fan Heidi Klum hat die Spekulationen über ihr diesjähriges Kostüm weiter angeheizt. Via Instagram gab das 50 Jahre alte Model immer wieder Hinweise auf ihre Verkleidung - und zeigte sich auf Bildern und Videos in einer Art rotem Tüll-Umhang und mit Make-up im Gesicht, das an Außerirdische erinnerte. Auch Ehemann Tom Kaulitz war zu sehen, allerdings noch ohne Kostüm.

Bereits in den Tagen vor Halloween hatte Klum die Spekulationen angeheizt. "Die Ruhe vor dem Sturm", hatte sie auf Instagram unter einem Foto geschrieben, auf dem sie nackt auf einem Plüschsofa zu sehen war. "Mein Motto dieses Halloween: Geh groß oder geh nach Hause." Dem Moderator Jimmy Fallon hatte sie in dessen Show gesagt, dass ihr diesjähriges Kostüm "gigantisch" werde. Sie müsse dafür in Manhattan eigens ein paar Straßen sperren lassen, was sehr schwierig sei.

Das deutsche Model richtet zu Halloween am 31. Oktober jedes Jahr eine große Party aus und ist für extrem aufwendige Kostümierungen bekannt. Im vergangenen Jahr war die gebürtige Rheinländerin und "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin als Riesenwurm zum Hit in sozialen Medien geworden. Davor hatte sie sich schon mal zu einem Werwolf, Alien oder einer deutlich gealterten Version ihrer selbst verwandeln lassen. In New York werden auch diesmal viele Promi-Gäste zu Klums Halloween-Event erwartet.