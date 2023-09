Kinder von Turner und Jonas bleiben wohl vorerst in New York

Nach dem Bekanntwerden der Scheidungspläne von US-Sänger Joe Jonas und der britischen Schauspielerin Sophie Turner gibt es laut US-Medien Streit über den Aufenthaltsort der gemeinsamen Kinder.

Im Trennungsstreit zwischen der britischen Schauspielerin Sophie Turner und US-Sänger Joe Jonas gibt es offenbar eine vorläufige Absprache über den Aufenthaltsort der gemeinsamen Kinder. US-Medien berichteten am Montag unter Berufung auf Gerichtsunterlagen, dass die beiden Mädchen des Ex-Paares vorerst in New York bleiben sollen. Turner (27, "Game of Thrones") und Jonas (34, "Sucker") hätten dieser einstweiligen Verfügung gemeinsam zugestimmt, berichteten "People.com" und die "New York Post".

Turner und Jonas hatten Anfang September ihre Scheidungspläne als "gemeinsame Entscheidung" bezeichnet. Vorige Woche forderte die Schauspielerin den Sänger dann gerichtlich zur Rückgabe der zwei gemeinsamen Kinder auf. Die 2020 und 2022 geborenen Töchter würden unrechtmäßig in New York festgehalten, hieß es in dem Gerichtsdokument. "Der Vater ist im Besitz der Pässe der Kinder", steht darin. "Er weigert sich, die Pässe der Mutter zurückzugeben, und er weigert sich, die Kinder mit der Mutter nach Hause nach England zu schicken."

Ein Sprecher des Vaters teilte daraufhin mit, dass Jonas das Scheidungsverfahren im US-Bundesstaat Florida eingeläutet habe und das dortige Gericht bereits verfügt habe, dass die Elternteile nicht mit ihren Kindern umziehen dürften. Die Kinder seien in den Vereinigten Staaten geboren geworden und hätten dort größtenteils gelebt, hieß es in der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Jonas und Turner hatten sich 2017 verlobt und dann 2019 gleich zweimal das Jawort gegeben - im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.