Hochzeitskapelle in Las Vegas, weißes Kleid im Dirndl-Look: Verena Kerth und Marc Terenz haben Ja gesagt.

Die beiden Ex-Dschungelcamper Marc Terenzi und Verena Kerth haben ein Foto von sich als Hochzeitspaar veröffentlicht. Auf dem Bild, das beide Samstagabend in den Stories ihrer Instagram-Accounts posteten, stehen sie vor einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. Kerth (42) trägt ein spitzenverziertes weißes Kleid, das an ein Dirndl erinnert, Terenzi (45) eine Lederhose. In weiteren Videos war unter anderem zu sehen, wie Kerth zuvor gestylt wurde. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Terenzi hatte seine Partnerin Anfang des Jahres nach deren Auszug aus dem RTL-Dschungelcamp mit einem Heiratsantrag überrascht.