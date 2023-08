Schauspieler Russell Crowe hat verraten, was er an Deutschland mag. Foto

Russell Crowe schätzt an Deutschland die Autobahn

Wahrscheinlich ist er nicht im Stau gestanden: Hollywood-Star Russell Crowe mag deutsche Autobahnen - und die Landschaft zwischen den Städten.

Die Autobahn und lächelnde Menschen haben es dem neuseeländisch-australischen Oscar-Preisträger Russell Crowe (59, "Gladiator") in Deutschland besonders angetan. Zum Abschluss eines kurzen Besuchs twitterte Crowe: "Was ich an Deutschland liebe: 1. Die Autobahn 2. Viel Lächeln, viele Englischsprachige."

Auf dem dritten Platz seiner persönlichen Hitliste: die Landschaft zwischen den Städten mit ihren sanften Hügeln. Außerdem habe er überall architektonische Überraschungen erlebt. Und schließlich zeigt er sich erstaunt über die Feststellung, "dass die Bierhallen voller Deutscher und nicht nur Touristen sind". Crowe versicherte: "Ich werde auf jeden Fall die Zeit finden wiederzukommen, es gibt hier so viel zu entdecken", und er fügte auf Deutsch an: "Auf Wiedersehen jeder. Tschüss!"