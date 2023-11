Heidelinde Weis wurde mit Produktionen wie "Derrick", "Der Alte" und "Traumschiff" bekannt. Ihr große Liebe galt dem Theater. Nun ist die Österreicherin gestorben.

Die österreichische Schauspielerin Heidelinde Weis ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Tod der Darstellerin, die aus mehr als 100 Auftritten in Filmen und TV-Produktionen wie "Derrick", "Der Alte" und "Traumschiff" bekannt war, wurde der Deutschen Presse-Agentur dpa bestätigt. Zuvor hatten der Sender ORF und die "Kronen Zeitung" darüber berichtet.

Weis stammte aus Villach im südlichen österreichischen Bundesland Kärnten, verbrachte aber fast ihr ganzes Berufsleben in Deutschland. In den vergangenen Jahren war sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Obwohl Weis dem Publikum aus dem Fernsehen bekannt war ("Die Frau in Weiß", "Schwarzwaldklinik"), galt ihre eigentliche Liebe dem Theater. Sie trat unter anderem auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München auf. Bei den Salzburger Festspielen war sie an der Seite von Klaus Maria Brandauer zu sehen. Als Sängerin wurde sie 1976 mit dem Deutschen Schallplattenpreis geehrt.