Popstar Dua Lipa ist als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren worden. Nun ist sie im Besitz der albanischen Staatsbürgerschaft.

Sie sei sehr stolz, schrieb Lipa bei Instagram und bedankte sich bei Staatspräsident Bajram Begaj und Tiranas Bürgermeister Erion Veliaj. Begaj schrieb bei Twitter über die 27 Jahre alte Sängerin: "Sie hat uns mit ihrer weltweiten Karriere und ihrem Engagement für wichtige soziale Zwecke stolz gemacht." Beide posteten dazu auch Bilder, die die Übergabe der Dokumente zeigen.

Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. Nach einigen Jahren im Kosovo kehrte sie als Teenager dorthin zurück. Sie feierte 2015 mit "Be the One" ihren Durchbruch als Sängerin und feierte international Erfolge mit Liedern wie "New Rules", "One Kiss" und "Cold Heart", außerdem gewann sie mehrere Grammy Awards.