von Laura Schäfer "Es ist die schwerste Entscheidung meines Lebens" – mit diesen Worten verkündet Lewis Capaldi, dass er seine Tour in diesem Sommer und Herbst absagt. Er müsse weiter lernen, mit seiner Tourette-Erkrankung klarzukommen.

Es sollte ein fulminantes Comeback für Lewis Capaldi werden – am Samstag trat er beim prestigeträchtigen Glastonbury Festival auf. Stattdessen geschah genau das, weswegen sich der Singer-Songwriter im Vorfeld eine Auszeit genommen hatte: Seine Tourette-Erkrankung sorgte dafür, dass er seinen Song "Someone you loved" nicht so performen konnte, wie er es sich vorgenommen hatte. Als das Publikum seine Schwierigkeiten bemerkte, übernahm es kurzerhand den Gesang.

Jetzt bedankt sich Capaldi in einem ausführlichen Post auf Instagram. "Es bedeutet mir alles", schreibt er dort. Auch wenn es nicht überraschend komme, sei es trotzdem nicht einfacher, mitzuteilen, dass er bis auf Weiteres nicht auf Tour gehen werde. "Ich habe gewöhnlich jede Sekunde dieser Shows geliebt und ich hatte gehofft, dass ich nach drei Wochen Auszeit zurechtkommen würde. Aber die Wahrheit ist, dass ich nach wie vor lerne, mich an die Auswirkungen von Tourette zu gewöhnen und am Samstag wurde offensichtlich, dass ich noch mehr Zeit benötige, um meine mentale und physische Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch eine lange Zeit all das machen kann, das ich liebe."

Auf der Homepage des Sängers sind noch 26 Tourdaten ab Mittwoch, 28. Juni, zu finden. Doch nach der Verkündung in den sozialen Medien ist davon auszugehen, dass alle in den kommenden Stunden offiziell abgesagt werden. Der 26-Jährige hätte in einigen europäischen Städten, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Südkorea, Bahrain und Dubai auftreten sollen. Am 12. September hätte Capaldi in München und am 13. September in Stuttgart gastieren sollen.